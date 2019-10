Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw übersehen: 4.000 Euro Sachschaden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (30.10.) gegen 08:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger LKW-Fahrer aus der Ukraine den Linksabbiegefahrstreifen der B27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Fulda. Beim Abbiegen in der Einmündung wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den PKW einer 30-jährigen Frau aus Ludwigsau, die in dem Moment den rechten Fahrstreifen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

