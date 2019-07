Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerverletzte Person wurde am Sonntag, 28.07.19, 04:30 Uhr, ins Krankenhaus eingeliefert

55765 Birkenfeld, Am Zimmerbach (ots)

Der diensthabende Arzt des Krankenhauses in Birkenfeld meldet am Sonntagmorgen, dass ein 36-jähriger Mann mit einer schweren Kopfverletzung zur Behandlung eingeliefert worden sei. Gegenstände des Verletzten konnten in der Nähe einer Gaststätte Am Zimmerbach aufgefunden werden. Um die genauen Umstände des Sachverhaltes zu klären, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/9910

www.polizei.rlp.de/pi.birkenfeld

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell