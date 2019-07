Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Angedrohte Körperverletzung und Beleidigung

Hermeskeil (ots)

Noch bei der Anzeigenaufnahme erkennbar schockiert war eine junge Frau, die am Samstag, 27.07.2019, um ca. 11.15 Uhr beim Einkauf im Kaufland Hermeskeil mit der außergewöhnlichen Reaktion eines anderen Kunden konfrontiert war. Die Frau sei ihren Angaben zu Folge mit ihrem Kind auf dem Arm unbeabsichtigt gegen einen männlichen Kunden gestoßen und habe sich entschuldigt. Die Reaktion des ihr unbekannten ca. 50 - 55 Jahre alten Mannes, der in Begleitung einer Frau gewesen sei, waren die Androhung von Schlägen und Beleidigungen. Die Frau war so eingeschüchtert durch dieses Verhalten, dass sie ihren Einkauf unvermittelt beendete. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei Hermeskeil unter der Tel.Nr. 06503/9151-0 oder per mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

