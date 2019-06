Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 15.06.19

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 15.06.2019

Landkreis Verden

-Täter entkommen mit Autoreifen- Verden. In der Nacht zu Samstag kam es zu einem Diebstahl von zwei Reifensätzen auf dem Firmengelände eines Kfz-Meisterbetriebes in Verden. Der oder die bislang unbekannte/n Täter haben es vermutlich gezielt auf die Privat-Pkw des geschädigten Firmeninhabers abgesehen. Alle vier Reifen der beiden Pkw wurden abmontiert. An den zurückgelassenen Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Max-Planck-Straße/Albert-Einstein-Ring in Verden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter 04231/806-0 zu melden.

-Meldung wird zum Verhängnis- Langwedel. Am Freitag gegen 16:30 Uhr wurden Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in die Bremer Straße in Etelsen zu einem Verbrauchermarkt gerufen. Hier sollte eine männliche Person auffällig Kinder ansprechen. Die Beamten trafen die Person und den 32-jährigen Meldenden aus Rodewald an. Das auffällige Verhalten des Mannes konnten die Beamten nicht bestätigt vorfinden, allerdings gab der Meldende an, mit einem Fahrradkorb nach der Person geworfen zu haben. Die Beamten leiteten daher ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann aus Rodewald ein. Bei der folgenden Überprüfung der Personalien stellten die Beamten dann fest, dass der 32-jährige Meldende per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte eine achtmonatige Freiheitsstrafe nicht angetreten; die Festnahme erfolgte auf der Stelle. Außerdem stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von rund 4,8 Promille bei dem Mann aus Rodewald fest. Der 32-jährige wurde in die nächste JVA verbracht. Die Polizei sucht nun noch unabhängige Zeugen, die den Wurf mit dem Fahrradkorb bzw. den Streit vor dem Einkaufsmarkt beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 04232/7617 mit der Polizeistation Langwedel in Verbindung zu setzen.

Landkreis Osterholz

-Verkehrsunfall in Lilienthal mit Todesfolge- Lilienthal. Am Freitag den 14.06.19 um 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer auf der Falkenberger Landstraße. Der 75-jährige Mann aus Lilienthal befuhr mit seinem Elektrorad die Lilienthaler Allee und missachtete das Rotlicht zur Falkenberger Landstraße. Beim Überqueren wurde der Mann von einem heranfahrenden Lkw erfasst. Der 75-Jährige der zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde, erlag später seinen Verletzungen.

-Betrunken hinterm Steuer- Schwanewede. Am Freitagabend kam es in der Mozartstraße zu einer Verkehrskontrolle eines 52-jährigen Mann aus Schwanewede. Der Fahrer des VW Golf stand unter Alkoholeinfluss. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,06 Promille. Dem 52-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

-Wohnwagen rammt zwei Pkw- Osterholz. Am Freitag fuhr ein 75-jähriger Mann aus Osterholz um 19:20 Uhr mit seinem Mercedes mit Wohnanhänger auf der Straße Am Osterholze in Richtung Pappstraße. In Höhe des Kleingartenvereins löste sich der Wohnwagen vom Mercedes, rammte einen geparkten VW Polo und einen geparkten Audi A 4 und kam anschließend am Treppenabgang des Kleingartenvereins zum Stehen. Am Wohnanhänger und den beiden geparkten Pkw entstand Sachschaden. Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell