Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Niedersächsische Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik in Verden

Verden (ots)

Zum 34. Mal wurden die niedersächsischen Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik am Donnerstag ausgetragen. In diesem Jahr fanden die Wettkämpfe, die nur alle zwei Jahre ausgefochten werden, im Stadion in Verden statt.

Polizeibeamte aus ganz Niedersachsen und Gäste aus dem Bundesland Bremen traten in den verschiedensten Einzeldisziplinen wie Weit- und Hochsprung, Speer- und Diskuswerfen, Kugelstoßen, Läufe unterschiedlicher Distanzen oder im Mehrkampf gegeneinander an. Fast 200 Teilnehmer unterschiedlicher Altersklassen fanden den Weg in die Reiterstadt und trugen die Meisterschaften bei bestem Wetter aus, nachdem es am Vortag noch in Strömen geregnet hatte.

Organisiert wurden sie von der ortsansässigen Polizeiinspektion Verden/Osterholz, die durch die Stadt Verden und insbesondere durch die Leichtathletik-Gemeinschaft im Kreis Verden sowie dem Verdener Leichtathletik Verein tatkräftig unterstützt wurde. Das DRK stand bei kleineren und größeren medizinischen Notfällen von Sportlern, Helfern oder Gästen zur Seite. Insgesamt fast 100 Helfer sorgten für ein reibungsloses Event, das zum ersten Mal in Verden ausgerichtet wurde. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein Rahmenprogramm, das den Sportlern unter anderem physiotherapeutische Behandlungen anbot, um den Abruf ihrer Bestleistungen im Stadion zu unterstützen.

Auch bei den anwesenden Ehrengästen Lutz Brockmann (Bürgermeister Stadt Verden), Regina Tryta (Erste Kreisrätin Landkreis Verden), Uwe Lange (Sportbeauftragter des Landes Niedersachsen) und Johann Kühme (Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg) hinterließ die Veranstaltung einen positiven und bleibenden Eindruck. So unterstützten die Gäste den stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Thorsten Strier, gern bei der Ehrung der Wettkampfsieger auf dem Treppchen.

Die Niedersächsischen Polizeimeisterschaften dienen zugleich als Qualifikation für die Deutschen Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik, die bereits Ende August in Göttingen ausgetragen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell