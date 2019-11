Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Alsfeld - Am Samstag (26.10.), gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter Alsfelder mit seinem grauen Mercedes Benz die Straße "An der Au" und wollte an der Kreuzung "Schellengasse" weiter geradeaus in Richtung "Löbergasse" fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67 Jahre alter Mann aus Grebenau die Kreuzung von der "Schellengasse" in Richtung "Alicestraße". Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Hierbei wurde der Mann aus Grebenau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 14.000 EUR. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld, VA´e Schwenzfeier)

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell