Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Fulda - Am Donnerstag (31.10.) kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Künzell schwer verletzt wurde. Er befuhr die Dr.-Dietz-Straße von Künzell kommend in Richtung Petersberg und musste vor der Kreuzung Pacelliallee verkehrsbedingt halten. Ein 47-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer aus Nüsttal befuhr zeitgleich die Pacelliallee in Richtung Petersberg. Als beide in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zum Zusammenstoß. Der Sprinterfahrer fuhr mit der Front gegen die Seite des 16-jährigen Rollerfahrers, der durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen transportierte den Jugendlichen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.

