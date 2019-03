Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alukisten mit Geschirr aus Garage entwendet + Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Alukisten mit Geschirr aus Garage entwendet

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Dienstag wurde der Diebstahl dreier großer Aluminiumkisten aus einer verschlossenen Garage in der Bahnhofstraße in Nordholz festgestellt. In den Kisten befindet sich hochwertiges Campinggeschirr (sog. Melamingeschirr) des DRK. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven. Am Montag (11.03.2019) stieß jemand im Zeitraum zwischen 6:40 Uhr und 18:30 Uhr mit einem noch unbekannten Fahrzeug gegen einen Pkw Mazda, der auf einem Parkplatz in der Meyerstraße in Bahnhofsnähe abgestellt gewesen ist. Die Fahrerseite des Mazda wurde erheblich beschädigt. Es konnte roter Farbabrieb gesichert werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

