POL-CUX: 24-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Lamstedt. Am Montagabend (11.03.2019) gegen 18:30 Uhr geriet der Fahrer eines VW Polo aus noch unklarer Ursache auf der B 495 zwischen den Ortschaften Lamstedt und Armstorf in den Gegenverkehr. Der 24-jährige in Hemmoor lebende Mann war in Richtung Armstorf unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Ackerschlepper zusammenstieß. Der 33-jährige Traktorfahrer aus der Gemeinde Hemmoor hatte zuvor noch versucht, auf den dortigen Radweg auszuweichen. Der 24-jährige Polo-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Kräfte der freiwilligen Feuerwehr befreiten ihn aus dem Fahrzeugwrack. Anschließend wurde der junge Fahrer schwerverletzt in eine Klinik gebracht.

Die Bundesstraße 495 musste für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn, da eine nicht geringe Menge Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen ist. Laut Polizeikenntnis waren neben Angehörigen der Straßenmeisterei Bremervörde, den Rettungs- und Notarztwagenbesatzungen auch rund 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lamstedt, Armstorf und Hollen vor Ort im Einsatz.

