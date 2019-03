Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwarzer Motorroller gestohlen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (09.03.2019), 17:30 Uhr, bis Sonntagmorgen (10.03.2019), 8:30 Uhr, entwendete jemand einen schwarzen Motorroller, der vor einem Wohnhaus im Grünen Weg abgestellt gewesen ist. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen "SE-PY 62" angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs (Hersteller REX, Typ RS 1000) machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

