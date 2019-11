Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin weicht aus und stürzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Die 28-Jährige hatte gegen 13.50 Uhr die Ostendarper Straße in Richtung Wüllener Straße befahren. In Höhe der Feuerwache habe sie nach eigenen Angaben Handzeichen nach links gegeben und sei zur Straßenmitte gefahren, um nach links in Richtung Busbahnhof abzuholen. In dieser Situation überholte ein Unbekannter mit seinem schwarz lackierten Auto die Vredenerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus, kam mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Der Autofahrer entfernte sich; inwieweit er das Unfallgeschehen bemerkt hatte, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet ihn sowie mögliche weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell