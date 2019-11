Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Parkenden Wagen übersehen

Rhede (ots)

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Rhede auf einen stehenden Wagen geprallt. Die Folgen: Die Frau erlitt leichte Verletzungen, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Zu dem Unfall war es gegen 19.25 Uhr auf der Jahnstraße gekommen. Die 34 Jahre alte Bocholterin war dort in Richtung Innenstadt unterwegs, hatte den geparkten Wagen übersehen und war ungebremst aufgefahren. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell