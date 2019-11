Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann mit Messer attackiert Frau (40) und versucht deren Handtasche zu rauben

Minden (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Dienstagabend an der Ecke Hahler Straße/Königswall eine 40-jährige Frau attackiert und versucht, deren Handtasche vom Fahrrad zu stehlen. Als ein offenbar junges Pärchen auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete der Räuber ohne Beute. Das Opfer blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Die Frau war aus der Innenstadt kommend mit ihrem Fahrrad die Hufschmiede hinauf geschoben und befand sich gegen 19.15 Uhr auf dem Teilstück der Hahler Straße zwischen der Kampstraße und dem Königswall, als der Unbekannte an der Ecke Königswall mit einem Messer in der Hand vor der Frau auftauchte. Zunächst stach er damit in den Vorderreifen des Rades, dann bedrohte er sein Opfer. Anschließend versuchte er, die Tasche der 40-Jährigen vom Lenker zu reißen. In diesem Moment, so die Frau später gegenüber der Polizei, kamen Rufe von einem Pärchen, welche den Unbekannten aufforderten, die Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin flüchtete der Angreifer in Richtung Pöttcherstraße.

Die Mindenerin gab zur Beschreibung des Mannes an, dass dieser etwa 35 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sei. Er habe eine schlanke, sportliche Figur und eine schwarze Kappe, eine schwarze Lederjacke sowie eine dunkle Hose getragen. Da eine Fahndung der Polizei in der Dunkelheit keinen Erfolg brachte, bitten die Ermittler um Zeugenhinweise. Insbesondere das Pärchen wird gebeten, sich bei den Beamten unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell