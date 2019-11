Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht am vergangenen Samstag in der Händelstraße, bitten die Verkehrsermittler um Hinweise zu einem Fahrzeugführer.

Gegen 8.30 Uhr stellte ein 33-Jähriger aus Bad Oeynhausen seinen dunkelblauen Subaru Kompakt-SUV auf dem Parkplatz an der Sparkasse in der Händelstraße ab und kehrte gegen 14.30 Uhr zurück zu dem PKW. Dabei bemerkte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Deren Verursacher hatte sich hingegen unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Die Verkehrsermittler vermuten, dass der unbekannte Fahrzeugführer den Subaru beim ein- oder ausparken touchiert haben könnte.

Hinweise bitte an die Beamten des Verkehrskommissariats Bad Oeynhausen unter Telefon (05731) 2300.

