Polizei Wuppertal

POL-W: W- Kiosk am Arrenberg ausgeraubt - Täter drohte mit Schusswaffe

Wuppertal (ots)

Auf der Arrenberger Straße in Wuppertal-Elberfeld kam es gestern Abend, 04.11.2019, gegen 20:45 Uhr, zu einem Überfall auf einen Kiosk. Der Betreiber befand sich alleine im Geschäft, als 4 maskierte Männer die Räumlichkeiten betraten. Einer der Täter bedrohte den 57-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe, während ein weiterer versuchte die Kasse zu öffnen. Die Kasse hielt dem Versuch stand, sodass die Männer nicht an die Tageseinnahmen gelangten. Anschließend flohen die Räuber unerkannt. Alle Täter waren etwa 170 Zentimeter groß, komplett schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen. (weit)

