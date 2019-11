Polizei Wuppertal

POL-W: Opfer verletzt sich bei Flucht schwer

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 31.10.2019, gegen 21:40 Uhr, kam es auf der Nordbahntrasse / Höhe Münzstraße zu einem Raub. Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen und jungen Männern mit dunkler Oberbekleidung drängte einen 24-jährigen Wuppertaler zur Herausgabe seines Fahrrades und seines Rucksackes. Gegebenenfalls während der Auseinandersetzung oder bei der Flucht verletzte sich das Opfer schwer. Die Flucht endete nach einem circa drei Meter tiefen Sturz auf die Münzstraße am Fuße des Abhangs. Der junge Mann wurde dort umgehend von Passanten erstversorgt und später durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Täter konnten in Richtung Eintrachtstraße flüchten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jb)

