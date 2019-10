Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall mit Fahrradfahrer auf der Höhne

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Kurz nach 17:00 Uhr ereignete sich auf der Straße Höhne am Mittwoch (30.10.2019) ein Verkehrsunfall eines Busses und eines Fahrrades. Der 58-jährige Fahrradfahrer befuhr den Gehweg Richtung Osten bevor er auf die Straße wechselte und relativ schnell, zunächst von der rechten auf die linke Spur und darauffolgend auf die Linksabbiegerspur fuhr. Auf der Linksabbiegerspur befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits ein Linienbus, der in die Bachstraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall traf der Fahrradfahrer den Bus seitlich, stürzte, verletzte sich schwer und musste - nach der Hilfe durch Ersthelfer und Rettungskräfte - zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen müssen nun ergeben, ob der Fahrradfahrer alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell