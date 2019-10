Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Wohnungs- und Geschäftseinbrüche

Wuppertal (ots)

Solingen - In der Mittagszeit am 29.10.2019 gelangten unbekannte Täter in der Straße Ufergarten in ein Geschäftsgebäude. Sie hebelten eine verschlossene Tür auf. Über die Schadenssumme ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Wuppertal - In Elberfeld kam es am 29.10.2019 zu insgesamt vier Einbrüchen. Drei davon in einem Mehrfamilienhaus. In der Holzer Straße drangen Täter im Laufe des Tages (zwischen 7:15 Uhr und 17:45 Uhr) in die Wohnung eines 31-Jährigen Mannes ein. Dabei hebelten sie die Etagentür auf und stahlen einige Wertgegenstände. In der Zollstraße brachen Unbekannte zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein. Dort hebelten sie die Wohnungstüren dreier Wohnungen im ersten Obergeschoss auf und durchwühlten die Zimmer. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten. (jb)

