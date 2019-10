Polizei Wuppertal

POL-W: W- Schwerverletzter nach Unfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Auf der Straße Wahlert in Wuppertal verunfallte heute, 31.10.2019, gegen 00:20 Uhr ein VW-Fahrer und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der 20-jährige Wuppertaler befuhr die Straße in Richtung Kohlfurth und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dort prallte er vor die Schutzplanke und kam nach einigen Metern zum Stillstand. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell