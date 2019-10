Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) - Einbruch in Gaststätte

VW UP aufgefunden

Nachtrag

Pforzheim (ots)

Wie bereits am 25.10.2019 berichtet wurde ein weißer VW UP nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim-Brötzingen entwendet. Der Pkw konnte mittlerweile in einer Verlängerung der Industriestraße in Birkenfeld auf einem kleinen Weg Nahe dem Bootshaus bei einem Vereinsheim aufgefunden werden.

Wer Angaben zur Fahrtstrecke des VW UP zwischen Tatort und Auffinde Ort oder Hinweise zu den Insassen machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter Tel. 07231 186 3211 in Verbindung zu setzen.

