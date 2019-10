Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal- Bei Rotlicht gefahren- Zeugen gesucht

Bruchsal (ots)

Weil ein 37-jähriger Skoda-Fahrer am Sonntagnachmittag vermutlich auf die falsche Ampel geachtet hat, ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen war er gegen 17.15 Uhr auf der Durlacher Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung Grabener Straße geradeaus in Richtung Untergrombach fahren. Er ordnete sich als erstes Fahrzeug auf der rechten von den beiden Geradeaus-Fahrstreifen ein. Als die Rechtsabbiegerampel Grünlicht zeigte, fuhr er in die in die Kreuzung ein. Gleichzeitig fuhr ein 58-jähriger VW-Lenker die Grabener Straße in Richtung Bretten und wollte bei Grün die Kreuzung geradeaus passieren. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Der 58-Jährige und zwei weitere Insassen im Verursacherfahrzeug wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251 7260, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell