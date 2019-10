POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung in Kleingartenanlage in Oberreut

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Sonntagvormittag kam es in einer Kleingartenanlage in Karlsruhe-Oberreut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein bislang unbekannter Täter seinen 29-jährigen Kontrahenten mit einem Stein geschlagen haben soll.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 09:20 Uhr im Bereich der Kleingartenanlage Mittelschmallen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und seinem 29-jährigen Opfer. Der 29-Jährige flüchtete in dessen Verlauf zu Fuß entlang der Pulverhausstraße in Richtung eines Schnellrestaurants. Dort wurde er von seinem Verfolger eingeholt und erneut mehrfach geschlagen. Dabei hielt der Täter anscheinend einen Stein in der Hand. Nachdem der 29-Jährige anschließend in das Schnellrestaurant flüchtete, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete.

Von dem unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass es ein etwa 176 bis 178 cm großer Mann mit weißer Hautfarbe gewesen sein soll, der dunkel bekleidet war.

Der 29-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen, die von alarmierten Rettungskräften zunächst vor Ort und im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 entgegen.

