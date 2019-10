Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Imbiss

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend in einen Imbiss in der Karlsruher Südweststadt eingebrochen und haben dabei Wechselgeld im Wert von wenigen hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Laufe des Abends zunächst gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu dem in der Jollystraße gelegenen Gebäude. Anschließend überwanden sie mehrere Türen und gelangten schließlich über das Treppenhaus ins Erdgeschoss. Dort öffneten sie gewaltsam die Zugangstür zum Verkaufsraum des Imbisses und entwendeten das Bargeld aus der dortigen Kasse.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

