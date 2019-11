Polizei Wuppertal

POL-W: W- Ehepaar in Wohnung überfallen

Wuppertal (ots)

Am 03.11.2019, gegen 22:15 Uhr, überfielen mehrere Unbekannte ein Ehepaar in dessen Wohnung an der Straße Höfen in Wuppertal. Die drei maskierten Tatverdächtigen drangen durch eine Fensterscheibe in das Haus ein und schlugen unvermittelt mit einem Hammer auf den Ehemann (49) ein. Dieser zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Frau (52) erlitt durch Faustschläge ebenfalls Verletzungen. Beiden Opfern wurden die Hände und Füße mit Klebeband gefesselt und der Mund geknebelt. Die dunkel gekleideten Straftäter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld, Schmuck und Kreditkarten. Die Eheleute mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese haben die Möglichkeit unter der Rufnummer 0202/284-0 ihre Wahrnehmungen an die Kriminalpolizei zu melden. (weit)

