Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 25.10.19, gegen 05.40 Uhr stieß ein 39-jähriger Pkw-Fahrer gegen das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug einer 47-jährigen. Diese sprach daraufhin den Fahrzeugführer an um die Schadenslage zu klären, woraufhin sie deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnte. Der Fahrzeugführer räumte seine Trunkenheit ein und ging im Anschluss nach Hause. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Fahrzeugführer zu Hause angetroffen werden. Er war deutlich alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Es entstand leichter Sachschaden am geparkten Fahrzeug in Höhe von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell