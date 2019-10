Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berechtigt, aber unachtsam den Feldweg befahren

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Weil ein 58-Jähriger auf seinem Motorradroller nicht ausreichend aufmerksam war und deshalb die Vorfahrt des von rechts Kommenden missachtete, kam es am 24.10.19, kurz nach 12:00 Uhr, auf Feldwegen zwischen Lachen und Duttweiler zu einem Unfall. Der Rollerfahrer krachte mit derartiger Wucht in das aus PKW und Anhänger bestehende Gespann, dass der Anhänger im rechten Winkel zum Zugfahrzeug stehen blieb. Der 58-Jährige erlitt Verletzungen an Armen und Händen, und er klagte über Schmerzen im Brustbereich. Die zwei Insassen des PKW blieben unverletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 20000 Euro. Beide Parteien hatten die Wirtschaftswege berechtigt befahren.

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell