Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Ohne Führerschein gefahren und Unfall verursacht

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.10.19, gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim ein Unfall auf dem TOOM-Parkplatz mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 25-jährige Fahrerin eines Daimler Benz, beim rückwärts ausparken aus einer Parkbucht das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt hatte und daher auf einen gegenüber in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellten Audi prallte. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme gab die 25-Jährige nach erfolgter Belehrung an, dass sie gerade den Führerschein machen würde und daher mit ihrem 31-jährigen Freund, der der Besitzer des Daimler-Benz ist, etwas "Fahren" geübt habe. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Duldung durch den Fahrzeughalter.

