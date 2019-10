Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg

Bad Dürkheim - Laser-Kontrollen

Weisenheim am Berg / Bad Dürkheim (ots)

Am 23.10.19, zw. 10:30 - 11:45 Uhr wurde in Weisenheim am Berg auf der Umgehungsstraße (L 517) eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es wurden 54 Fahrzeuge gemessen. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 69 km/h bei erlaubten 50 km/h. Dieser Verstoß wurde mit einem Verwarnungsgeld von 30,- Euro geahndet. Darüber hinaus wurden acht weitere Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Drei Fahrzeugführer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, was jeweils mit einem Verwarnungsgeld von 30,- Euro geahndet wurde.

In der Zeit von 12:30 - 13:45 Uhr wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in Bad Dürkheim, in der Kanalstraße durchgeführt. Es wurden insgesamt 71 Fahrzeuge gemessen. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 50 km/h bei erlaubten 30 km/h. Dieser Verstoß wurde mit einem Verwarnungsgeld von 35.- Euro geahndet. Darüber hinaus musste nur noch eine weitere gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen werden. Gleichzeitig wurden einige Fahrräder von Schülern auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Dies verlief erfreulicherweise ohne Beanstandungen.

