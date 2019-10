Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lastkraftwagen schiebt PKW auf der BAB 650 in Baustelle

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen, BAB650 (ots)

Am Mittwoch, den 23.10.2019 befuhr gegen 16:47 Uhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen, mit seinem VW Passat die B9 und wollte seine Fahrt auf der BAB650, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, fortsetzen. Da er davon ausging, dass ihm der auf der rechten Fahrspur der BAB650 befindliche LKW das Auffahren ermöglichen würde, fuhr dieser auf die Hauptfahrbahn ein. Der 59-jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe konnte sein Gespann nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsbeteiligten kam. Der PKW geriet durch den Aufprall quer vor den LKW und wurde durch diesen in die Baustelle geschoben. Dort verkeilte sich der PKW zwischen den Fahrbahnbetonbegrenzungen. Der Fahrzeugführer des PKW wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein unmittelbarer Transport zur Behandlung in ein Krankenhaus war nicht von Nöten. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf circa 15000EUR beziffert. Bis zur Bergung des verunfallten PKW um 18:10 Uhr, musste die rechte Fahrspur der BAB650 gesperrt werden. Hierdurch kam es zur erheblichen Beeinträchtigung des Feierabendverkehrs auf der BAB650 und der B9.

Im Einsatz befanden sich zwei Funkstreifenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Ruchheim, die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit neun Mann, die freiwillige Feuerwehr Ruchheim mit sechs Mann, zwei Rettungsfahrzeuge des DRK sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim



Telefon: 06237-9330

E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell