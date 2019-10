Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fernseher u.a. entwendet, Zeugen gesucht !

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter gelangten am 21.10.19, gegen 19:30 Uhr, auf bisher nicht geklärte Art und Weise in eine Wohnung am Eichenplatz und entwendeten aus dieser neben zwei Silberringen und einem I-Phone einen Fernseher und eine Playstation. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens zwei Täter den Einbruch durchgeführt haben. Möglicherweise wurden die Täter beim Abtransport der Gegenstände, insbesondere des Fernsehers beobachtet ! Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell