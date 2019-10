Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vollzugsdienst beleidigt und anschließend Tretroller gestohlen - Eigentümer gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Neustadt beleidigte und bedrohte am 22.10.2019 gegen 19:45 Uhr einen Mann vom Kommunalen Vollzugsdienst bei einer Personenkontrolle am Haardter Treppenweg. Da weitere Jugendliche anwesend waren, wurde die Polizei um Unterstützung gebeten. Nach der Anzeigenaufnahme machte sich der 17-Jährige auf den Nachhauseweg und entwendete vermutlich zwischen Haardter Treppenweg und Sauterstraße einen Tretroller, den er kurz vor seiner Wohnadresse über eine Mauer warf. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den 17-Jährigen erneut antraf und anschließend auch den Roller sicherstellte. Der Eigentümer des Tretrollers kann sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden

