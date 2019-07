Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wetter-Update für das Formel-1-Rennwochenende auf dem Hockenheimring - Gewitterrisiko steigt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Noch scheint auf dem Hockenheimring die Sonne und es herrschen schweißtreibende 38 Grad Celsius. Doch im Laufe des Abends rechnet der Meteorologe hier vor Ort mit nicht mehr ganz so stabilem Wetter. Ab 19 Uhr nimmt das Gewitterrisiko zu. Sollte es den Hockenheimring treffen, kann es auch zu kräftigen Gewittern kommen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zwischen 70 und 100 Kilometern pro Stunde. Das größte Risiko liegt zwischen 20 Uhr und Mitternacht.

Falls es zum vorhergesagten Wetter kommt, haben wir folgende Tipps:

- bei Blitz und Donner ist man im Auto, Wohnwagen oder in geschlossenen Gebäuden am besten aufgehoben - auf abbrechende Äste in Baum- und Waldnähe achten - Ausrüstung sichern, damit nichts wegfliegt - Wenn man dennoch auf freiem Feld von einem Gewitter überrascht wird, in die Hocke gehen, die Arme und Beine eng an den Körper legen und die Füße so eng wie möglich zusammen stellen - bei Blitzgefahr möglichst keine Regenschirme benutzen - von exponierten Metallmasten fern halten

