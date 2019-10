Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ansprache rettet nur vorläufig die Kaffeekasse

Neustadt/Weinstraße (ots)

Der Diebstahl aus der Kaffeekasse in einem Handwerksbetrieb in Neustadt Mitte März war der Grund für eine klare und deutliche Ansprache im Kollegenkreis. Dies bewog den Täter zunächst Teile der entwendeten Summe wieder in die Kasse zurückzulegen. Jedoch konnte die illegale Form der Geldbeschaffung nicht nachhaltig unterbunden werden. Es folgten weitere Taten, wodurch mittlerweile ein Fehlbestand im dreistelligen Bereich zu beklagen ist.

