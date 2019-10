Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegal Schokowaffel verzehrt, Verkäufer attackiert und Polizeibeamte beleidigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 47-jähriger Neustadter suchte am 24.10.19, kurz nach 01.00 Uhr, eine Tankstelle in Neustadt auf, entnahm eine Schokowaffel aus der Auslage, um die Süßigkeit direkt, noch vor dem Bezahlen, zu verspeisen. Dies kritisierte der Angestellte der Tankstelle verständlicher Weise. Der 47-Jährige quittierte die Ansprache mit einem Faustschlag in Richtung des Kopfes des Angestellten. Es entstand einer Rangelei im Verlauf derer noch weitere gleichgelagerte Schläge des "Kunden" erfolgten. Der Angestellte wurde schmerzhaft am Hals getroffen. Auch der 47-Jährige klagte über Schmerzen im Kopfbereich. Im Verlauf der Aufnahme des Sachverhaltes beleidigte er schließlich dann noch die eingesetzten Polizeibeamten mit üblen Kraftausdrücken. Ob der Abend für den Täter anders verlaufen wäre, wenn er keine Getränke zu sich genommen hätte, die letzten Endes für einen Promillewert von 1,96 sorgten, kann nur spekuliert werden, erscheint jedoch aufgrund der Gesamtumstände als wahrscheinlich.

