Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Graffiti-Sprayer gefasst

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.10.19 wurde der Polizeiinspektion Neustadt um 23:42 Uhr mitgeteilt, dass aktuell drei junge Männer beim Besprühen eines Stromverteilerkastens in der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße zu beobachten wären. Nur wenige Minuten später konnten Jugendliche in räumlicher Nähe angetroffen und überprüft werden. Unmittelbar vor der Kontrolle hatte die Beamten erkannt, wie einer der Dreien einen Gegenstand in ein Gebüsch warf. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um eine Graffitidose. Eine weitere konnte schließlich in seinem Rucksack fest- und sichergestellt werden. Zudem trug der junge Mann einen Einweghandschuh. Im Nachgang konnten noch eine Vielzahl von besprühten Objekten festgestellt werden, die der Tatserie der 18- bis 22-Jährigen zuzuordnen sein dürfte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell