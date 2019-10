POL-PDNW: Mercedes-Fahrer mit flottem Fahrstil unterwegs - Strafe folgt auf dem Fuß!

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Dienstag, den 22.10.2019, gegen 11:30 Uhr, wurde von einer Zivilstreife (ausgestattet mit einer geeichten Video-Messanlage = ProViDa) der Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt auf der B 9, in Höhe Mutterstadt-Süd, in Fahrtrichtung AK Rheingönheim, ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer bei erlaubten 100 km/h mit "182 km/h" gemessen. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt überholte er an der Engstelle AK Rheingönheim trotz bestehenden Überholverbotes einen Lkw über die Sperrfläche und fuhr im letzten Moment in die Ausfahrt Richtung Speyer. Der Mercedes-Fahrer wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihn erwartet nun wegen einer vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften sowie des Überholverstoßes eine empfindliche Geldbuße in Höhe von 1.270 EURO, verbunden mit einem 3-monatigen Fahrverbot sowie 2 Punkten beim Fahreignungsregister in Flensburg, die erst nach 5 Jahren getilgt werden.

