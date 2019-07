Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte Täter stehlen Teil einer Beregnungsanlage

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag (29. Juli 2019), 06:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter das Dosiergerät einer Beregnungsanlage, die sich auf dem Feld eines Gärtnereibetriebes am Jülicher Weg befindet. Die Fläche ist vom Jülicher Weg und von der Straße Spitzfeld erreichbar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell