POL-H: Erneute Öffentlichkeitsfahndung! Oststadt: Schwere Brandstiftung - Polizei sucht mit neuem Bild nach flüchtigem Tatverdächtigen

Mit einem neuen Phantombild sucht die Polizei nach einem 52-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen, 14.12.2018, seine Wohnung in der Kronenstraße (Oststadt) in Brand gesetzt haben soll und anschließend geflüchtet ist. Seitdem hat der Tatverdächtige sein Aussehen verändert.

Zeugen hatten den Gesuchten Anfang Juli in Döhren identifiziert. Bevor sie jedoch die Polizei informieren konnten, flüchtete der 52-Jährige in unbekannte Richtung. Den Zeugen war jedoch aufgefallen, dass er seit der Tat sein Äußeres verändert hat. Im Unterschied zum Fahndungsbild, das im Januar 2019 veröffentlicht wurde, trägt der Verdächtige die blonden Haare nun kurz geschnitten und hat insgesamt ein gepflegteres Äußeres. Zudem hat er eine etwas schlankere Figur als vor einem halben Jahr.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 52-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109 - 5555 zu melden. /isc, pu

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4144148

