Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: L526/Erpolzheim - Schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Erpolzheim (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019, gegen 10:20 Uhr befuhr eine Autofahrerin aus Grünstadt die L 526 zwischen Erpolzheim und Birkenheide. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 36-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der PKW kam in einer dort befindlichen Böschung zum Stehen. Die Unfallfahrerin war ansprechbar und gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, den Unfall alleine verursacht zu haben. Sie erlitt bei dem Verkehrsunfall vermutlich einen Knochenbruch und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Neben dem wirtschaftlichen Totalschaden an ihrem eigenen Fahrzeug verursachte die Frau zusätzlich Sachschaden an einem Leitpfosten. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf etwa 5000 Euro belaufen.

