POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Einbrüche

Sulzbach: Unfallgeschädigter gesucht

Am Samstag gegen 22:30 Uhr parkte eine 57-jährige Verkehrsteilnehmerin vor einem Restaurant in der Flurstraße aus. Dabei bemerkte sie zwar einen Ruck, dachte aber, dass sie nur gegen den Randstein gefahren sei. An der Tankstelle in Mainhardt sah sie, dass ihr Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt war und fuhr umgehend zurück zur Unfallstelle. Als sie dort angekommen war, war das andere beschädigte Fahrzeug aber nicht mehr dort. Gesucht wird nun nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Die Unfallverursacherin meint, dass es ein dunkles Fahrzeug mit Waiblinger Kennzeichen war. Das Fahrzeug müsste im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt sein. Zeugen oder der/die Geschädigte selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter Tel.: 07191 9090 zu melden.

Backnang: Unfallflucht geklärt

Am Kappelberg in Fellbach verursachte am Samstag gegen 20:25 Uhr ein 91-Jähriger mit seinem Daimler einen Verkehrsunfall. Wie Zeugen beobachteten, stieß er beim Ausparken zweimal gegen einen neben ihm in der Parklücke stehenden Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. An dem anderen Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Der Unfallverursacher konnte durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Stuttgart an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Neben einer Strafanzeige erwarten den Unfallverursacher auch führerscheinrechtliche Maßnahmen.

Kaisersbach: Geflüchtet und verunfallt

Durch das Polizeipräsidium Stuttgart wurde eine Verkehrsunfallflucht in Stuttgart gemeldet. Das flüchtige Fahrzeug konnte am Sonntag gegen 00:05 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Schorndorf im Bereich Welzheim gesichtet werden. Der 33-jährige Fahrer kam den Anhaltezeichen der Polizeibeamten zunächst nach. Als die Beamten ausgestiegen waren, um ihn zu kontrollieren, flüchtete er jedoch mit seinem Pkw über einen Feldweg. Die Polizeibeamten versuchten ihn wieder einzuholen. Zur Unterstützung wurden weitere Streifenfahrzeuge in die Richtung entsandt. Nach kurzer Zeit kam der Flüchtige jedoch kurz nach Kaisersbach mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer, der nicht angegurtet war, wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Er stand unter Alkoholeinwirkung. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Winnenden: In Wohnung eingebrochen

Eine kurze Abwesenheit von 18:45 bis ca. 20:00 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter in Winnenden, um in eine Wohnung in der Breslauer Straße einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Einbrecher die Terrassentüre der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses auf. Es wurde diverser Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Winnenden unter Tel.: 07195 6940 erbeten.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Hegnach eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen brachen die bislang unbekannten Täter die Haustüre auf. Es wurden mehrere tausend Euro entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen erbeten. Tel.: 07151 950422

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag um 18:35 Uhr befuhr das Fahrzeug eines Paketdienstes die Lessingstraße in Schwaikheim. An der Einmündung der Zeppelinstraße übersah der Fahrer einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Bei dem folgenden Unfall wurde die 41-jährige Fahrzeuglenkerin des Pkw sowie ihr 13-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Da zunächst gemeldet worden war, dass Rauch aus dem Pkw aufstieg, wurde auch die Feuerwehr entsandt. Vermutlich war der gemeldete Rauch jedoch nur auf die Auslösung der Airbags zurückzuführen. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

