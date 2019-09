POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 10:00 Uhr: Ein Unfall und ein Vorfall mit Reizgas

Polizeipräsidium Aalen

Beim Einfahren zusammengestoßen Crailsheim Ein 48-jähriger VW-Lenker wollte am Samstag, gegen 11.45 Uhr von seinem Grundstück in den Alten Postweg einfahren. Dabei übersah er einen in Richtung Haller Straße fahrenden Fiat und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 5500 Euro.

Unbekannte versprüht Reizgas Michelfeld Am frühen Sonntag, gegen 01.00 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Frau die Mc Donalds Filiale in der Daimlerstraße. Im Bereich der Kasse versprühte sie dann unvermittelt Reizgas aus einem mitgeführten Abwerspray. Anschließend verließ sie die Filiale wieder und stieg mit ihrem männlichen Begleiter in einen weißen Mercedes-Benz. Durch das Reizgas erlitten mehrere Personen Atemwegsreizungen und verließen ebenfalls das Restaurant. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Unbekannte und die Verletzten nicht mehr vor Ort. Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Sie bittet, dass sich sowohl die Verletzten, als auch Zeugen beim Polizeirevier unter Tel. 0791/400-0 melden. Beschreibung der Unbekannten: 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, auffallend schlank, blonde, schulterlange Haare, creme-farbiges Basecap mit Adidas-Logo

