Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 10:00 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Anhänger verliert Rad Essingen Am Samstag, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 70-jähriger VW-Lenker die B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Kurz nach der Anschlussstelle Essingen löste sich an seinem angehängten Bootsanhänger ein Rad. Dieses rollte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit Mercedes eines 80-Jährigen zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Unfallflucht Ellwangen Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag einen Mercedes Benz CLA 220, der auf dem Philipp-Jeningen-Platz bei der Basilika abgestellt war. Durch den Zusammenstoß am rechten hinteren Radlauf entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen sich unter Tel. 07961/930-0 zu melden.

Rotlicht missachtet - 4 Verletzte Schwäbisch Gmünd Eine 40-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 12.20 Uhr, die Herlikofer Straße in Richtung Herlikofen. An der Einmündung zur Aalener Straße missachtet sie das Rotlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage und stoßt mit dem Audi eines 29-jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß werden die 40-Jährige und der 29-Jährige leicht verletzt. Die Mitfahrer der Unfallverursacherin, zwei vier und sechs Jahre alte Kinder, sowie eine 22-Jährige werden jedoch schwer verletzt. Das 4-jährige Kind musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Bei der Bergung der Fahrzeuge war auch die Feuerwehr Gmünd mit 10 Mann im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden in einer Gesamthöhe von 16000 Euro.

Pkw macht sich selbständig Schwäbisch Gmünd Am Frühen Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, stellte ein 31-Jähriger seinen Renault in der Neuen Straße am Fahrbahnrand ab. Als er wieder nach seinem Fahrzeug sah, stellte er fest, dass der Pkw sich selbständig gemacht hatte und gegen einen Ampelmast geprallt war. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Pkw überschlagen - 3 schwer Verletzte Schwäbisch Gmünd Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.24 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Ford-lenker die Hans-Fein-Straße von Bargau in Richtung Buch. Kurz vor der Einmündung Hirschfeld kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen die Böschung. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit wurde der Ford über die Böschung geschleudert und prallte dahinter gegen einen Erdwall. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrzeuglenker, sowie seine 31-Jahre und 24-Jahre alten Mitfahrer, werden dabei sehr schwer verletzt und müssen durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Die Feuerwehr Heubach war zur Rettung der Personen und zur Bergung des Fahrzeugs mit 4 Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen vor Ort. An dem Ford entstand ein Totalschaden von 40000 Euro.

Polizeipräsidium Aalen

