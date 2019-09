Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Maubach: alkoholisiert Unfall verursacht

Der unter Alkoholeinwirkung stehende 22-jährige Fahrer eines Fiat Panda befuhr am Samstag gegen 03.30 Uhr die Wiener Straße von Maubach kommend in Fahrtrichtung Erbstetten. Dabei übersah er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi A 3 und fuhr auf diesen ungebremst auf, wodurch der Audi ca. 5 Meter nach vorne geschoben wurde. Der 23-jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000.- Euro.

