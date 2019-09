POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Crailsheim - Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Crailsheim - Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Am Freitag gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da in einem Wohnblock in der Kreuzbergstraße Rauch aus dem Keller drang. Wie sich herausstellte, war im Keller ein Kinderwagen angezündet worden und das Feuer hatte zum Teil auf die Holzverschläge der Kellerabteile übergegriffen. Die Bewohner konnten das Haus unversehrt verlassen und das Feuer konnte durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit 7 Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften ausgerückt war, schnell gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Es wird davon ausgegangen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Die entsprechenden polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim (07951/4800) in Verbindung zu setzen.

