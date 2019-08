Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Diebe an Asia-Imbiss - Parkplatzrempler in der Bismarkstraße - Hakenkreuz auf Spielplatztisch - Bahnhofstoilette aufgebrochen - In Bauwagen Beute gemacht - Handys aus Büro erbeutet -

Dillenburg (ots)

Haiger: Diebe an Asia-Imbiss -

Auf dem Marktplatz suchten Unbekannte in dem Lagerraum eines Imbisses nach Beute. Die Täter betraten das Gelände des Imbisses, hebelten das Vorhängeschloss des Lagerraumes auf und suchten nach Wertsachen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochabend (14.08.2019) und Donnerstagmorgen (15.08.2019) beobachteten oder denen in der genannten Zeit am Marktplatz Personen in diesem Zusammenhang auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Nach Parkplatzrempler geflüchtet -

In der Bismarkstraße beschädigte am Donnerstag (15.08.2019) ein flüchtiger Unfallfahrer einen dort geparkten grauen Polo. Zwischen 07.00 Uhr und 14.30 Uhr stand der VW in Höhe der Hausnummer 23. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten touchierte der Unfallfahrer das Heck des Polos und ließ einen Schaden in Höhe von rund 600 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Hakenkreuz auf Spielplatztisch geritzt -

Unbekannte ritzten auf einem Tisch des Spielplatzes im Hans-König-Weg ein Hakenkreuz. Das ca. 5 x 5 cm große Nazisymbol hatten die Täter offensichtlich frisch in die Tischplatte eingebracht. Neben dem Hakenkreuz entdeckte die Polizei dort eine ebenfalls eingeritzte Inschrift "Rausch 11". Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Täter zwischen dem 31.07.2019, gegen 16.00 Uhr und dem 01.08.2019, gegen 19.00 Uhr auf dem Tisch verewigten. Hinweise zu den Tätern oder zu der Inschrift "Rausch 11" nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: In Toilette eingebrochen -

Die Herrentoilette am Herborner Bahnhof rückte in der Nacht von Mittwoch (14.08.2019 auf Donnerstag (15.08.2019) in den Fokus unbekannter Vandalen. Zwischen 18.00 Uhr und 07.10 Uhr brachten die Unbekannten die Tür der Herrentoilette auf und rissen einen Handtuchhalter von der Wand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 200 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Dieb schlägt in Bauwagen zu -

In der Taunusstraße bediente sich ein Dieb aus einer Baubude. Am Dienstag (13.08.2019), zwischen 06.00 Uhr und 16.00 Uhr suchte der Unbekannte die zwischen den Hausnummern 16 und 20 stehenden Bauwagen auf, öffnete die Tasche eines Arbeiters und ließ einen Geldbeutel mitgehen. Ihm fielen unter anderem Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie rund 20 Euro Bargeld in die Hände. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Einbrecher flüchten mit Handys -

Im Solmser Gewerbepark suchten Einbrecher ein Entsorgungsunternehmen auf. Sie brachen eine Tür zum Bürogebäude auf und durchwühlten mehrere Büroräume. Sie griffen sich vier Mobilfunktelefone Samsung "Galaxy xcover 4" im Wert von rund 600 Euro. Zudem ließen sie einen Einbruchschaden von ca. 3.000 Euro zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Donnerstag (15.08.2019) auf Freitag (16.08.2019) im Gewerbepark beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

