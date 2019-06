Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und zwei Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Rund 500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem C-Klasse Mercedes, der am Freitag zwischen 8.55 Uhr und 9.35 Uhr in der Adelbergergasse abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300.

Lorch: Sonnenschirm beschädigt

In der Nacht auf Freitag schnitt ein Unbekannter ein größeres Stück Stoff aus dem Bezug eines Sonnenschirms heraus, der zu einer Eisdiele in der Hauptstraße gehört. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

Im Prager Weg wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen die Heckscheibe eines Opels eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf einige hundert Euro. Hinweise nimmt hier das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell