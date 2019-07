Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand am Donnerstagabend

Emsdetten (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind am Donnerstagabend (25.07.2019) zu einem Brand in Ahlintel gerufen worden. Im Bereich des Postdamms brannten gegen 19.35 Uhr zahlreiche Holzstämme. Diese waren dort an einem Wirtschafsweg gelagert worden. Die genaue Örtlichkeit liegt zwischen dem Postdamm, Ahlintel und Hollingen. Insgesamt sind etwa 80 Baumstämme durch das Feuer beschädigt worden bzw. verbrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Da sie bisher keine Erklärung für die Entzündung des Holzes finden ließ, wird auch wegen Brandstiftung ermittelt. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise, Telefon 02572/9306-4415. Sie fragt: Wer hat an den Holzstämmen verdächtige Personen gesehen?

