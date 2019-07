Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in einen Kindergarten

Greven (ots)

Was unbekannte Einbrecher aus dem Kindergarten Sankt Raphael am Schründerring mitgenommen haben, ist derzeit noch unklar. Bei dem Einbruch in das Gebäude richteten der oder die Täter verschiedene Schäden an, die auf cirka 1.000 Euro geschätzt werden. Nachdem sie in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 16.45 Uhr und Freitagmorgen, 06.55 Uhr, eine rückwärtige Tür aufgebrochen hatten, begaben sie sich in verschiedene Räume. Mehrere Schubladen und ein Fach eines Druckers waren geöffnet worden. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell