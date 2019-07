Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchte gefährliche Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Ein 26jähriger Mann beleidigte am Sonntag gegen 13:00 Uhr in der Charlottenstraße einen 35jährigen Hausbewohner, der an seinem geöffneten Fenster stand. Anschließend schlug der 26jährige mit einem Schlagring nach seinem Kontrahenten, der aber ausweichen konnte. Unmittelbar nach dieser Auseinandersetzung stellte der Hausbewohner einen Kratzer an seinem direkt vor dem Fenster geparkten Pkw fest. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

