POL-OL: ++ Einbruch in Geschäft (Innenstadt) ++ Zeugen gesucht ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute, 24. Juni 2019, wurde zwischen 04.10 Uhr und 04.15 Uhr in ein Geschäft in der Heiligengeiststraße (Innenstadt) eingebrochen. Unbekannte Täter traten die Geschäftstür ein und betraten somit das Gebäudeinnere. Zeugen beobachteten, dass zwei Personen anschließend in Richtung der Wallanlagen rannten.

Angaben zur Höhe des Diebesgutes können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fluchtweg machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an 0441-7904115.

